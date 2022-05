Municipio VI: un tavolo tecnico in Campidoglio per 'sbloccare' i polifunzionali

Lo sblocco dell'iter amministrativo per la consegna dei polifunzionali – e la successiva apertura – è a un passo dalla conclusione. Sarà un tavolo tecnico, convocato dall'assessorato all'Urbanistica del Comune di Roma, a sbrogliare la matassa. L'appuntamento con i dipartimenti interessati – Simu, Patrimonio, Pau – e con il Municipio VI è fissato per la mattina di giovedì, 19 maggio.

"Il VI Municipio ha ottenuto un'attenzione incomparabile rispetto agli altri, dal Pnrr con 80milioni di eruo di finanziamenti, al Pinqua con altri 35milioni, all'Expo e alle opere pubbliche avviate nei piani di zona. Nella sua missiva voglio cogliere la disponibilità a prendere in carico i polivalenti". Con queste parole, Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica in Campidoglio, ha risposto alle lettera dei giorni scorsi ricevuta dal minisindaco delle Torri che lamentava mancata attenzione al territorio.

Da anni è stata conclusa la costruzione di due polifunzionali nella periferia est di Roma: uno a Villa Verde, l'altro a Prato Fiorito. Entrambi quartieri sprovvisti di luoghi di aggregazione che possano consentire ai cittadini di fruirne. Lo stallo amministrativo in cui sono piombati li ha resi, di fatto, 'cattedrali nel deserto'. Già perché si tratta di edifici impenenti ma vuoti e inutilizzati. Non solo. Al polifunzionale di via Lascari, a Prato fiorito si sono verificati anche tentativi di occupazione. Da giovedì, con la dichiarazione di disponibilità da parte del Municipio di prendere in carico le strutture e di complertare i lavori, i polifunzionali entro maggio potrebbero essere annoverati nel patrimonio municipale.

Lo scambio epistolare tra il minisindaco Nicola Franco e l'assessore Maurizio Veloccia rende più concreta la possibilità di un'apertura rapida. "Con grande piacere le confermo la nostra assoluta disponibilità a prendere in carico i due manufatti" ha fatto sapere il presidente delle Torri al delegato comunale in un'altra lettera. Occhi puntati al 19 maggio, quindi, per restituire a una parte della periferia ciò che da anni le appertiene.