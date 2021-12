Municipio VI, polifunzionali ancora chiusi. Il Pd: “Apertura subito”

Sarebbero luoghi di aggregazione in un territorio che ne conta molto pochi. Eppure, nonostante i lavori di costruzione siano stati ultimati da anni, i polifunzionali del Municipio VI restano chiusi, tra l’indignazione di cittadini, consorzi e partiti politici. “E’ necessario dare un segnale forte, queste strutture devono essere aperte al servizio degli abitanti dei quartieri” ha puntualizzato il Partito democratico di viale Cambellotti.

Uno si trova in via Lascari a Prato Fiorito, l’altro in via Gagliano del Capo a Villa Verde. Sono i due polifunzionali del Sesto Municipio, costruiti negli anni e mai aperti. Una serie di cavilli burocratici, competenze e titolarità hanno destinato i due immobili a rimanere ‘cattedrali nel deserto’ in un territorio affamato di luoghi di aggregazione e socialità. “Auspichiamo che qualcosa si muova in tempi brevi” ha spiegato Benedetto Ruscito, presidente del consorzio Villa Verde. Nel tempo, la struttura di via Lascari - che il consorzio di Prato Fiorito ha anche provato a mettere a disposizione della comunità nel periodo del Covid – è stata anche oggetto di tentativi di occupazione da parte di ignoti.

“Lo abbiamo detto negli ultimi 5 anni, lo abbiamo ribadito in campagna elettorale e lo diciamo anche in questo nuovo percorso amministrativo: i polifunzionali sono delle risorse per il nostro territorio, bisogna lavorare affinché tutte le forze politiche del territorio e di Roma Capitale si adoperino a far sì che queste strutture vengano consegnate alla comunità del VI municipio” hanno commentato i dem di viale Cambellotti.