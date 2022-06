Municipio VI: lavori in corso tra le strade delle Torri

Lavori in corso tra le strade del Municipio Roma VI delle Torri. Da Ponte di Nona a Tor Bella Monaca, interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e nuove progettazioni per migliorare la viabilità sui versanti casilino e prenestino. "Mentre il resto della città è ferma al palo, a Roma c'è un Municipio virtuoso che per l'intero periodo estivo, farà partire decine di cantieri per milioni di euro sull'intero territorio" ha commentato il minisindaco Nicola Franco.

Da alcuni giorni sono iniziati i lavori di rifacimento e messa in sicurezza del manto stradale in via Paolo Francesco Caltagirone, via Matte' Trucco e limitrofe e ancora via Frontone, via Ortona dei Marsi. Non solo, anche in via Vermicino, via delle Due Torri, via San Biagio Platani e, infine, via Torrenova e via Salemi. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria che anticipano i lavori di manutenzione ordinaria. Franco ha anticipato: "Si sta lavorando alla progettazione di 8 rotatorie, sono stati assegnati a professionisti esterni gli incarichi per la progettazione preliminare e studi di fattibilità di importanti progetti per la viabilità principale sulle consolari Casilina e Prenestina". Sono attualmente in corso i lavori stradali di realizzazione del marciapiede e raccolta acque in via

di Torvergata.

Gli interventi sono stati avviati in viale Caltagirone, nel quartiere Nuova Ponte di Nona. "Finalmente siamo partiti con la manutenzione straordinaria su una strada fortemente ammalorata che necessita di un'azione decisa e soprattutto ben fatta per ridare dignità alla strada e per mettere in sicurezza gli automobilisti che la percorrono ogni giorno" ha commentato Chiara Del Guerra, assessora ai lavori pubblici del Municipio VI.