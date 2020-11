Ponte di Nona: c’è il via libera di Atac, sì alla pensilina in via Forlanini

“Atac ci ha comunicati il via libera per le installazioni e presto procederemo”. A parlare è Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente e mobilità di viale Cambellotti che nel mese di luglio aveva effettuato un sopralluogo in via Forlanini, dinanzi alla stazione ferroviaria di Ponte di Nona.

A chiedere l’installazione della pensilina alla fermata bus della stazione Ponte di Nona era stato il comitato di quartiere Nuova Ponte di Nona. I cittadini, attraverso la voce di Dario Musolino, presidente del comitato, hanno chiesto inoltre l’installazione di indicazioni stradali per raggiungere la stazione dal centro del quartiere: lo scalo ferroviario è un importante luogo di collegamento al centro città.

Nel mese di luglio il sopralluogo della commissione insieme alla polizia locale di Roma Capitale e da allora nessun aggiornamento. La risposta dall’azienda dei trasporti arriva nella mattina di giovedì. Adesso la palla passa al municipio per seguire le procedure necessarie alle installazioni di via Forlanini.