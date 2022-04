Municipio VI: lavori in corso al centro di raccolta, l’opera sarà pronta entro novembre

Il centro raccolta irifiuti n via del Casale Cerroncino sarà pronto per il prossimo autunno. Ad annunciarlo è Sabrina Alfonsi, assessora ai rifiuti del Comune di Roma, in una lettera inviata al minisindaco delle Torri, Nicola Franco. L’opera, collocata nel quartiere Nuova Ponte di Nona, servirà i cittadini che abitano nella zona est della città dell’asse prenestino-polense. “Siamo fiduciosi che possa essere presto completata” ha commentato il presidente del Municipio VI delle Torri.

I lavori per la realizzazione del centro di raccolta di via del Casale del Cerroncino– che ammontano circa a 900 mila euro – sono stati avviati un anno fa. A marzo scorso, infatti, l’allora assessora comunale all’ambiente, Katia Ziantoni, annunciava la consegna dell’opera entro la fine dell’anno sottolineando l’importanza del progetto ‘condiviso dalla cittadinanza’. È bene ricordare che il centro di raccolta a Ponte di Nona è uno dei 29 da realizzare in totale su Roma (ecco l’elenco completo). Nello stesso municipio sono previste inoltre le costruzioni di altre tre isole ecologiche: via Ripatransone (Corcolle), via dei Palosci (Passo Lombardo) e via di Tor Bella Monaca, nell’omonimo quartiere.

Dalle informazioni fornite al municipio dall’assessorato comunale emergono i lavori ancora da compiere perché il centro raccolta possa dirsi concluso: restano, dunque, da ultimare: la recinzione metallica perimetrale e gli scavi per l’ampliamento delle acque. Sono, invece, già stati realizzati interventi quali la demolizione dei marciapiedi, la mappatura delle reti idriche per la raccolta delle acque meteoriche e le vasche dell’impianto di depurazione delle acque. La data di consegna dell’opera è stata – dunque – indicata tra i mesi di ottobre e novembre di quest’anno: 12 mesi di ritardo, per ora, rispetto al progetto iniziale.