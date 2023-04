Nel locale abbandonato tra fuochi e gusci di tartarughe. I residenti: "Vogliamo sicurezza" 

Ritrovo di sbandati, incendi e occupazioni nel locale commerciale mai ultimato e lasciato all’abbandono. Siamo in via Pietro Corti, nel quartiere Colle degli Abeti – periferia est della città – è da qui che arriva la denuncia dei residenti che nei giorni scorsi hanno presentato anche un esposto alla Procura, alla Polizia di Stato e al Municipio. “Chiediamo sicurezza, non vogliamo correre il rischio di altri incendi come quelli dei mesi scorsi. È necessario intervenire” hanno commentato dal Comitato Ambiente e Tutela del Territorio.

Il ritrovamento dei gusci di tartaruga

Era lo scorso mese di novembre quando dalle pagine del nostro giornale abbiamo raccontato la storia di un macabro ritrovamento. Marco Doria, ex delegato ai rifiuti della giunta di Nicola Franco, aveva denunciato la presenza di una quarantina di gusci di tartarughe, bruciati per la gran parte. “Mi sono imbattuto in qualcosa mai visto prima, in un’area dove stazionano senza fissa dimora, ho trovato i resti di circa 40 tartarughe squartate, esemplari anche di 20 centimetri che sono stati mangiati in questo bivacco di fortuna” aveva detto Doria. Nei mesi successivi, Doria aveva individuato la presunta autrice del gesto, immortalandola in alcune immagini.

Sprofonda nel degrado il locale di via Corti

Non è la prima volta che si verificano scene di degrado in via Pietro Corti, a Colle degli Abeti. Già negli anni passati, il locale commerciale – mai ultimato e abbandonato – è stato occupato e in più occasioni sono stati accesi dei focolai. Il comitato del quartiere – CATT – ha messo in fila tutti gli accadimenti registrati negli ultimi tempi, nero su bianco, e li ha inviati con un esposto alla Procura della Repubblica, alla Polizia di Stato e ai referenti della sicurezza del Municipio VI delle Torri e di Roma Capitale.

I residenti: "Vogliamo sicurezza"

“Il locale in questione in passato ha destato più di qualche preoccupazione ai residenti del quartiere, poiché all’interno e nelle immediate vicinanze dello stesso, venivano abbandonati rifiuti, auto e moto rubate o parti di esse che successivamente venivano smembrate fino a raggiungere lo stato di rifiuto urbano” hanno spiegato dal comitato. Infine: “Da qualche tempo, giungono a questo Comitato diverse segnalazioni inerenti alla presenza di alcune persone che accenderebbero dei fuochi all’interno della struttura sopra indicata”. La richiesta del quartiere è quella di mettere in sicurezza l’area e ripristinare il decoro.