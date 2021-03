Nuova Ponte di Nona: lavori alla scuola di via Conti dopo la chiusura

Lavori in corso alla scuola di via Conti, a Nuova Ponte di Nona costretta alla chiusura a causa delle infiltrazioni dallo scorso 9 marzo. “Come promesso, appena le condizioni meteo lo hanno reso possibile, sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria per sistemare la copertura della scuola che ha creato disagi nelle giornate di pioggia” ha detto Alessandro Marco Gisonda, assessore alla scuola del parlamentino di viale Cambellotti.

I disagi alla scuola di via Conti a Nuova Ponte di Nona vengono da lontano, da quando sono state rubate tegole dal tetto dell’istituto con danni alle giunture. Da allora, a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, i locali della scuola hanno spesso subito allagamenti nel corridoio: spesso i bambini hanno dovuto attendere che i pavimenti venissero asciugati per entrare in classe. Per ovviare ai disagi, anche bacinelle disseminate nell’atrio.

L’8 marzo, infine, è stata diffusa una circolare dalla direzione scolastica del sesto municipio per annunciare la chiusura dell’istituto il giorno seguente a causa delle infiltrazioni dovute al maltempo. La scuola è rimasta chiusa anche nella giornata di giovedì e a partire da venerdì tornerà fruibile ai piccoli alunni. Intanto proseguono i lavori di sistemazione, ‘meteo permettendo’ hanno specificato dall’assessorato.