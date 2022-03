Ponte di Nona: piazza Santa Maria Josefa si rifà il look

La piazza Santa Maria Josefa, a Ponte di Nona, si rifà il look. A deciderlo è la giunta del Municipio Roma VI delle Torri che ha incaricato gli uffici di procedere per la messa a bando del progetto. “Il disegno dell’opera verrà realizzato di concerto con la parrocchia antistante e il Comitato Ambiente e Tutela del Territorio” ha spiegato ai nostri taccuini l’assessora ai lavori pubblici di viale Cambellotti.

Da parcheggio con asfalto dissestato a luogo di aggregazione: è questo il progetto che il Municipio VI intende realizzare in piazza affinché possa essere fruita da un numero sempre maggiore di cittadini. “Deve diventare un luogo di ritrovo per la comunità e non escludiamo la presenza di un chiosco, con uno spazio per i parcheggi e il passaggio per gli autobus – ha aggiunto Del Guerra – Così, grazie al trasporto pubblico anche gli abitanti anziani possono raggiungere la parrocchia”.

L’intenzione dell’assessorato è anche riqualificare gli spazi verdi: “I parchi gestiti dal dipartimento ambiente sono ormai abbandonati e chiederemo che vengano riqualificati” ha detto la titolare dei lavori pubblici. A completare l’opera, inoltre, illuminazione e alberature. “Auspichiamo la riqualificazione della piazza – ha commentato Fabio Piccinelli del Comitato Ambiente e Tutela del Territorio – E che lo spazio sia vissuto anche attraverso attività per attrarre giovani”.