Torri: obiettivo ‘sicurezza’ al parco di Villaggio Prenestino

Prima la riqualificazione, poi la sicurezza: lavori in corso al parco di via della Riserva Nuova a Villaggio Prenestino, nella periferia est della Capitale. L’area rientra all’interno dei cinque parchi a gestione diretta del Municipio Roma VI delle Torri. “Investiremo 110mila euro per la sistemazione dei parchi” ha detto a Roma Today Nicola Franco, presidente alle Torri.

Durante lo scorso mese di aprile, all’interno dell’area del parco Santarelli a Giardinetti – altro quartiere del Municipio VI – sono state installate le telecamere di videosorveglianza. L’intervento, realizzato per favorire la sicurezza in uno spazio già vandalizzato in passato, è avvenuto grazie ai fondi messi a disposizione dal Municipio per i cinque parchi che gestisce in autonomia. Oltre questo, anche il parco di via di Giardinetti, via Milena, l’area verde all’uscita della metro Torre Gaia (Linea C) e, infine, il parco di via della Riserva Nuova. “Lo spazio era stato occupato – ha spiegato il minisindaco delle Torri al nostro giornale – il nostro intervento vuole ripristinare la sicurezza e garantire uno spazio ai bambini affinché possano giocare in maniera tranquilla”.

Dopo l’installazione dei giochi, verranno realizzate le recinzioni, un cancello e l’impianto di video sorveglianza per scoraggiare atti di vandalismo e occupazioni. Il minisindaco Franco, insieme all’assessore alla sicurezza Andrea La Fortuna, il capogruppo della Lega Emanuele Licopodio, ha portato solidarietà agli operai e ai tecnici del Municipio “costretti ad abbandonare il cantiere perché aggrediti dagli occupanti abusivi” ha aggiunto Franco. “È una situazione inaccettabile che va avanti da due anni – ha tuonato Licopodio – Il parco verrà riqualificato e messo in sicurezza per renderlo di nuovo fruibile ai bambini del quartiere”.