L'inaugurazione del parcheggio pubblico a Villaggio Falcone

Mercoledì 27 Settembre 2023 alle ore 10:30 a Villaggio Falcone, nel municipio VI, sarà inaugurato il parcheggio pubblico adiacente il Centro Commerciale Unico (via Don Primo Mazzolari).

L'opera pubblica è stata realizzata totalmente con fondi privati, dunque un costo zero per i cittadini che potranno beneficiare del parcheggio. Oltre al taglio del nastro del nuovo parcheggio nella giornata di domani si darà, a poca distanza, il via al cantiere per la riqualificazione della Piazza S. Maria Josefa. Per la riqualificazione della piazza, il municipio VI aveva ricevuto il finanziamento nel 2020 ma ad oggi l'attuale amministrazione non aveva ereditato nessun progetto.

Il nuovo parcheggio e la riqualificazione della piazza rientrano nell'opera di rinnovamento programmato dall'amministrazione municipale per il territorio delle Torri.

"Ci sono voluti 8 anni per concludere un iter mai attuato nel Municipio Roma VI delle Torri , ma che grazie a questa maggioranza in soli 3 mesi si è riusciti a chiudere. L' opera di rinnovamento del territorio delle Torri procede spedito Avanti tutta" - ha commentato Nicola Franco, presidente del municipio VI.