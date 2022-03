A Roma est una marcia per l’autismo

Dal parco di via don Primo Mazzolari al centro sportivo ASD Ponte di Nona per sensibilizzare sullo spettro autistico. È questo l’obiettivo della marcia organizzata dall’associazione ‘I colori di Matteo’ in occasione del 2 aprile, Giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo. Non solo: genitori e bambini trascorreranno la mattina di sabato all’insegna del divertimento e dell’inclusione. “L’Autism Day è un appuntamento importante per la sensibilizzazione e l’informazione e siamo orgogliosi di essere presenti con un’iniziativa di grande inclusione sociale, per la quale ringrazio tutti i nostri volontari, i partner, gli sponsor e il Municipio Roma VI” ha spiegato Sara Fioramanti, presidente dell’associazione.

Nata 3 anni, l’associazione ‘I colori di Matteo’ già nel 2019 ha promosso una marcia per l’autismo a Roma Est. Ha poi organizzato corsi e incontri per creare momenti di aggregazione e di inclusione. Lo ha fatto soprattutto presso gli spazi del centro sportivo di Ponte di Nona, gestito da Roberto Imbimbo, tra questi l'iniziativa dal titolo 'Diamo un calcio all'autismo'. Oggi l’associazione di promozione sociale I Colori di Matteo si pone un triplice impegno: migliorare la consapevolezza sui disturbi dello spettro autistico con giornate dedicate, attuare progetti educativi e terapeutici nel quadrante Est della Capitale. Infine, rafforzare la conoscenza dei diritti delle famiglie fornendo consulenze gratuite per agevolare l’accesso alle prestazioni previdenziali, assistenziali, scolastiche e sanitarie riconosciute dalla legge.

“Mio figlio Matteo ha ricevuto la diagnosi di autismo a 3 anni. Oggi ha 18 anni e purtroppo quando i nostri ragazzi crescono l’offerta di servizi e terapie da parte del sistema sanitario nazionale tende a diminuire. Questo mi ha spinto a dare vita all’associazione, per aiutare e supportare le famiglie anche attraverso progetti educativi e terapeutici e spingere la comunità ad interagire e dialogare con l’autismo. Noi diciamo sempre che l’autismo non è contagioso: è fondamentale migliorare la consapevolezza e l’informazione su questo tema, così come inserire e integrare nella società i ragazzi con un disturbo dello spettro autistico” ha commentato Fioramanti . L’evento ha il patrocinio del Municipio Roma VI delle Torri.