Roma est sbarca al Sei Nazioni con il Gabii Rugby

Roma est sbarca al Sei Nazioni. Due atleti, under 11, della società Gabii Rugby parteciperanno al cerimoniale del prepartita dell’Italia contro l’Irlanda. L’appuntamento è fissato al prossimo 25 febbraio. “Una partecipazione per noi importantissima perché ci consentirà di far vivere ai nostri atleti un’esperienza unica che, siamo certi, lascerà un’impronta indelebile nel loro percorso sportivo e di vita” ha detto Lucio Formicola, cofondatore e presidente della società sportiva Gabii Rugby.

La società cerca casa

La società Gabii Rugby è nata durante la pandemia, grazie al progetto di tre ‘vecchi’ compagni di squadra, con lo scopo di non abbandonare i bambini in un momento storico di particolari restrizioni. Dai campi di Valle Martella, è approdata a Roma Est, su via Casilina e si allena al centro Le Palme. Con gli anni, il piccolo esperimento sportivo e sociale, è diventata una società con 50 iscritti e tre squadre suddivise per categorie (Under 7, Under 9 e Under 11). Il sogno nel cassetto dei giovani atleti è quello di avere uno spazio proprio, una casa, un campo in cui allenarsi e giocare le partite.

“Un viaggio meraviglioso”

“Questa occasione, di cui ringraziamo la FIR Federazione Italiana Rugby e il CRL RUGBY Comitato regionale Lazio rugby, rappresenta per noi una conferma del percorso intrapreso, un riconoscimento per il duro lavoro svolto” ha aggiunto Formicola. Ha continuato: “Abbiamo iniziato nel 2020, in piena pandemia, questo viaggio meraviglioso con pochissimi bambini e ragazzi ed oggi vantiamo ben 75 tesserati nelle tre categorie under 7, under 9 e under 11 ma la strada è ancora lunga ed i numeri saranno destinati a crescere”.

I progetti nelle scuole

La società è impegnata all’interno delle scuole con un progetto di “Rugby a scuola”, portando nelle palestre degli Istituti li ospitano divertimento ed educazione improntati all’integrazione e al rispetto dell’altro. "Abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici di segnalare i casi di genitori con comprovate difficoltà economiche di cui farci carico come società, per garantire un percorso sportivo a costo zero ai loro figli. Inoltre, abbiamo deciso di offrire due mesi di prova gratuita per tutti coloro che hanno voglia di provare il rugby, anche se già coinvolti in altri percorsi sportivi. Far conoscere questo sport è per noi una missione. Vogliamo abbattere i moltissimi pregiudizi che purtroppo ancora oggi circolano, certi che una volta provato il rugby non se ne può più fare a meno” ha concluso Formicola.