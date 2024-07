Colle degli Abeti, il furgone abbandonato diventa un monumento al degrado

Si trova lì, dicono i residenti, da più di due mesi. Un furgone bianco, carico fino all’inverosimile di calcinacci e, ormai, inutilizzabile. Siamo tra via Pietro Orsi e via Salvatore de Lorenzo, a Colle degli Abeti, quartiere del VI municipio. Una zona difficile, spesso dimenticata e che ora ha anche il suo monumento all’incuria.

Furgone abbandonato a Colle degli Abeti

“Lo abbiamo trovato più di due mesi fa in mezzo ad un incrocio” racconta, a RomaToday, Fabio Piccinelli, presidente del Comitato Colle degli Abeti. Era chiaro che il mezzo fosse stato abbandonato da qualcuno perché, ormai, inservibile. La coppa dell’olio era esplosa. A causa, probabilmente, del carico eccessivo alcuni cerchioni erano diventati, in pratica, quadrati e senza pneumatici.

A colpire, soprattutto, era la grande quantità di scarti di cantiere presenti nel vano posteriore. Tonnellate di calcinacci che qualcuno stava portando chissà dove. Inoltre, sul cofano del mezzo qualcuno, con una bomboletta rossa, ha scritto “infame”. “Quando lo abbiamo trovato lì la scritta già c’era” sottolinea Piccinelli.

Segnalazioni

Il comitato ha segnalato la presenza del mezzo al Nue, alla polizia locale e al VI Municipio. Le procedure, però, sono lunghe. Per prima cosa, serve accertare se sia possibile risalire e contattare il proprietario del mezzo. Poi, si notifica al proprietario la richiesta di rimozione del veicolo in presunto stato di abbandono. Questi dovrebbe farlo, condizionale d’obbligo, entro 5 giorni dalla notifica decorsi i quali il veicolo sarà convogliato presso il centro di raccolta per altri 60 giorni. Il passo finale è la radiazione del mezzo e la sua demolizione a carico, ovviamente, del proprietario. “La durata della procedura di notifica del presunto stato di abbandono può , tuttavia, essere molto variabile e dilatata nel tempo per la difficoltà di reperimento del proprietario – si legge sul portale di Roma Capitale - irreperibilità, residenza all’estero, ricoveri ospedalieri prolungati nel tempo, stranieri rientrati nel loro paese di origine o impossibilità di notifica per decesso e assenza di eredi rintracciabili”.

“Dopo aver contattato il Nue il mezzo è stato spostato in un parcheggio – riprende Piccinelli – e lì è stato ulteriormente vandalizzato. Ogni tanto ci vediamo i ragazzi che ci giocano nonostante il furgone sia tutto fuorchè sicuro”.

Periferia abbandonata

Al netto delle lungaggini burocratiche, i residenti di Colle degli Abeti si sentono abbandonati dalle istituzioni. Un quartiere dove ci sono voluti tre anni per bonificare una pineta andata a fuoco e le discariche abusive invadono le campagne. “Se questo furgone si fosse trovato in mezzo ai Parioli o alla Balduina sarebbe rimasto lì così a lungo?” si domanda, rammaricato, Piccinelli. Difficile rispondere, ovviamente. Non si può avere la controprova. “Credo – aggiunge – che non sarebbe rimasto abbandonato in mezzo alla strade per due mesi fosse capitato da qualche altra parte”.