L'ex punto verde qualità di Ponte di Nona diventa un asilo: posti già a bando

L’ex Punto Verde Qualità di Villaggio Falcone torna ai cittadini. All’interno della struttura di via don Primo Mazzolari, a Vecchia Ponte di Nona, sorgerà un polo infanzia che accoglierà i bambini di età compresa tra gli 0 e i 6 anni. “L’asilo sarà pronto a settembre, il nostro obiettivo è ridurre le liste di attesa” ha commentato Flavia Cerquoni, assessora alla Scuola del Municipio Roma VI delle Torri.

L’ex punto verde qualità simbolo di degrado

La struttura di via don Primo Mazzolari – con la chiusura del Punto Verde Qualità – è stata per anni simbolo di abbandono e degrado in un quartiere, quello di Villaggio Falcone, già privo di molti altri luoghi di aggregazione e di socialità. Nel 2018 l’edificio è stato acquisito al patrimonio comunale. Già la precedente amministrazione, guidata dal Movimento Cinque Stelle, aveva lavorato per la riqualificazione dell’immobile ormai in disuso e progettato la realizzazione e la destinazione a polo infanzia. “Abbiamo ripreso il progetto e lavorato al fianco dell’ufficio tecnico e dell’ufficio scuola, che ringrazio, affinché si realizzasse” ha spiegato l’assessora Cerquoni che insieme al gruppo consiliare Lega – guidato da Emanuele Licopodio – aveva seguito lo sviluppo della progettazione.

L’obiettivo è abbattere le liste di attesa

I lavori sono attualmente in corso, in via don Primo Mazzolari e la giunta Franco è assolutamente certa della realizzazione dell’opera a tal punto che i posti a disposizione sono stati già inseriti all’interno del bando comunale. L’asilo accoglierà 143 bambini, 68 di questi saranno ospitati all’asilo nido. Il polo prevede, dunque, tre sezioni per l’infanzia e tre per il nido. “Una decisione importante in un territorio dalla forte urbanizzazione e dalla richiesta crescente – ha concluso Cerquoni – il nostro obiettivo è abbattere le liste d’attesa. Con questa apertura restano solo cento i bambini da assorbire nelle liste”.