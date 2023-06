Villaggio Prenestino sommerso dai rifiuti. Bambini costretti a convivere con topi e blatte

Blatte, topi e cumuli di sporcizia. Villaggio Prenestino, nel VI municipio, è letteralmente invaso dai rifiuti. Non si tratta di un’iperbole: la situazione ormai è al collasso. Vicino alle abitazioni, lungo le strade periferiche, di fronte alle banche o vicino ad un asilo nido. L’immondizia ha raggiunto tutti gli angoli del quartiere e ora gli abitanti temono anche per la loro salute.

Sporcizia ovunque

Via del Fosso dell’Osa è la strada dove si sta accumulando il maggior numero di rifiuti. Una discarica a cielo aperto è sorta all’angolo con via Rocca di botte. All’incrocio con via Torricella Sicura, vicino alla sede dell’Asl Rm2, tonnellate di spazzatura è stata lasciata a terra a ridosso di un’area che veniva utilizzata dalle forze dell’ordine per il presidio del territorio. Il parcheggio che si trova alle spalle dei cassonetti messi una quindicina di giorni fa rappresenta un nascondiglio perfetto per chi vuole conferire illecitamente la spazzatura.

Spazzatura vicino l’asilo nido

Sacchetti ed ingombranti si trovano anche tra via Fosso Scilicino e via della Riserva Nuova. Surreale, poi, quanto accade sua via Montagano: “Lì c’è un asilo nido che è ancora frequentato dai bambini – spiega, a RomaToday, Vittorio Pardossi, presidente dell’associazione Arco e membro del gruppo Villaggio Prenestino – prima i bambini potevano uscire e, magari, giocare un poco. Ora questo non è possibile perché la situazione è allucinante. È un vero e proprio ricettacolo di topi ed animali. A circa 100 metri dall’asilo, su via Perano, è stata anche vista una “mamma” cinghiale con i suoi sei cuccioli che cercavano cibo tra i cassonetti”.

Quartiere mai così sporco

Vittorio Pardossi rappresenta un po’ una memoria storica del quartiere e non ricorda di aver mai visto il Villagio Prenestino così sporco. “Con la Raggi c’era a volte un po’ di caos ma ora, con Gualtieri, la situazione è precipitata. Con Alemanno la pulizia e la raccolta erano più frequenti. Viviamo questa situazione ormai dall’inizio dell’anno. La spazzatura nei cassoni viene ritirata ogni tanto ma rimane sempre quella che ci cittadini lasciano a terra. L’odore è nauseabondo, occorre che qualcuno intervenga il prima possibile”.

Lettera al prefetto

Emanuele Licopodio, capogruppo della Lega in VI Municipio, ha deciso di scrivere all’Ama e al prefetto di Roma, inoltrando la sua segnalazione anche al sindaco Roberto Gualtieri, all’assessora al ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, e al presidente dell’assemblea capitolina, Svetlana Celli. “La situazione è ormai insostenibile e fuori controllo – scrive Licopodio – con topi, blatte e vermi che prolificano ovunque e per questo si richieda con estrema urgenza la rimozione immediata dei rifiuti in tutti i quartieri del municipio Roma VI delle Torri”.