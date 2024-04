A Colle degli Abeti crescono le discariche abusive

Un duro botta a risposa, seppur a distanza, tra i cittadini di Colle degli Abeti, quartiere del VI municipio tra Villaggio Presentino e Villa Falcone a Ponte di Nona, e il minisindaco Nicola Franco. Oggetto del contendere le discariche abusive, fenomeno quanto mai diffuso nel territorio delle Torri. Un’area vasta, con tanta campagna che attrae sversatori illegali da tutto l’hinterland. E Colle degli Abeti, ovviamente, non fa eccezione. Così, il comitato di quartiere si è direttamente rivolto al presidente municipale chiedendogli di intervenire.

La denuncia del comitato

“Non si può andare avanti così” inizia così il post sulla pagina Facebook del comitato di quartiere Catt Colle degli Abeti. “Il materasso in via Suor Maria Chiara Damato angolo via Filograssi giace lì a terra da mesi e si sta decomponendo nonostante le ripetute segnalazioni al Municipio Roma VI delle Torri - si legge - la bonifica di largo Dimiccoli é stata richiesta più volte con esito negativo, nonostante da mesi fra i palazzi vi sia una discarica a cielo aperto, tutto questo mentre la discarica alla rotatoria di via delle Cerquete continua a crescere”. Denunce puntualmente corredate da foto, alcune delle quali immortalano anche lastroni di eternit appoggiati lungo delle aree sterrate.

La stoccata a Nicola Franco

Il comitato ha fatto poi riferimento ad una recente intervista rilasciata dal presidente Nicola Franco a Il Tempo nella quale si parlava della situazione di via Ollolai a Rocca Cencia, zona meglio conosciuta come la terra dei fuochi di Roma Est. Lì ci sono tonnellate di scarti tossici che avrebbero causato patologie oncologiche diffuse ai residenti di zona. Parlando delle discariche abusive nel quartiere, il comitato vede come “demagogico parlare di bonifica della terra dei fuochi se non si interviene quotidianamente affinché questo non si ripeta”. La preoccupazione, quindi, è che la situazione possa peggiorare fino a diventare irrepaprabile se non si dovessero arginare certi fenomeni.

Accostamento vergognoso

Contattato da RomaToday, il presidente Nicola Franco ha risposto duramente al comitato di Colle degli Abeti: “Trovo che sia vergognoso trovare gente che accosta la terra dei fuochi, dove abbiamo persone che muoiono di tumore, rifiuti speciali nascosti e dove ci sono falde inquinate, con quattro buste di plastica. Chi fa questi paragoni dovrebbe vergognarsi. Tra l’altro – ha aggiunto – si rivolgessero ad Ama che non ritira quella spazzatura. Non capisco perché sia stato tirato in ballo il municipio che non c’entra nulla”.