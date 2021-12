Castelverde B4: il casolare abbandonato diventa una discarica di parafanghi e lavatrici

Decine di parafanghi e lavatrici ma anche bidoni di latta altri rifiuti ingombranti. Alle spalle, il ‘casolare rosso’, abbandonato da anni. È questa la scena che si presenta, ogni giorno, davanti agli occhi di chi vive nel piano di zona di Castelvedere B4, tra via delle Cerquete e via Madre Teresa Napoli. “Siamo condannati a vivere nel degrado” ha detto Giusy Rotunno che da anni denuncia lo stato di abbandono dell’area.



Il ‘casolare rosso’, chiamato comunemente così per via del colore ormai sbiadito delle mura, nel 2018 è stato teatro di un macabro ritrovamento. All’interno della struttura, è stato ritrovato il cadavere di un uomo, aveva 55 anni, era un senza fissa dimora che da tempo viveva tra la cabina elettrica di via Liberti e quello che resta dell’antica fattoria di via delle Cerquete, costruita probabilmente in epoca fascista. I terreni sono poi stati espropriati dal Comune per costruire le palazzine del piano di zona, denominato ‘Castelverde B4’. Senza il completamento delle opere di urbanizzazione – tra cui strade, fogne – l’area intorno agli appartamenti è sprofondata nel degrado. “Da casa vediamo i cumuli di spazzatura” hanno aggiunto i residenti.



In quest’area, stando a un recente progetto, dovrebbe avvenire la costruzione della ‘Certosa inclusiva’, ideato da APS Fondazioni e Associazioni Onlus. In realtà, il progetto sarebbe dovuto partire nel dicembre del 2019 ma Virginia Raggi - allora sindaca - due mesi prima ne ha bocciato la fattibilità dell’iter amministrativo . Tra promesse mancate e progetti mai realizzati, ci sono gli abitanti del quartiere che vino in balia dell’illegalità. Già perché di recente, i terreni di via delle Cerquete sono stati posti sotto sequestro proprio per sversamento illecito di rifiuti. “Non c'è da meravigliarsi se il 60% della popolazione non va a votare è questa la vera sconfitta della politica. Sia dei vinti che dei vincitori” ha concluso Rotunno.