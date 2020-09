Roma sprofonda, cede il manto stradale in periferia: strada chiusa al traffico

E' ancora chiusa al traffico via Montemiletto, la strada di Colle Prenestino che dal cuore del quartiere conduce sulla consolare via Prenestina. Nel pomeriggio di venerdì, un dissesto del manto stradale ne ha reso necessaria l'interdizione. "Una grossa perdita d'acqua ha eroso il sottofondo della strada, dando origine a un principio di voragine" hanno spiegato del comitato di quartiere Colle Prenestino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad intervenire in via Montemiletto, già dal pomeriggio di venerdì, una squadra di tecnici Acea ancora impegnati nel lavoro di risistemazione. Disagi per gli abitanti del quartiere che oltre alla chiusura della strada hanno dovuto fronteggiare anche l'interruzione idrica: un'emergenza rientrata per gran parte delle famiglie. La chiusura della strada è stata effettuata dagli uomini del VI gruppo Torri a seguito delle indicazioni dei vigili del fuoco: l'interdizione va dal civico 19 al civico 35.