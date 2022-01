Colle Prenestino, il Municipio ha deciso: la strada dell’istituto ‘E.Sereni’ va messa in sicurezza

Il tratto di via Prenestina che costeggia la scuola ‘E.Sereni’ deve essere messo in sicurezza per scongiurare altri incidenti, anche mortali, e per farlo il municipio deve prenderla in carico. A deciderlo è il voto unanime del consiglio di viale Cambellotti che ha approvato la mozione presentata dal gruppo del Movimento Cinque Stelle. “Su questi argomenti non devono esserci diversità di vedute” ha commentato Laura Arnetoli, prima firmataria della mozione.

A chiedere la sicurezza nel tratto della via consolare dinanzi la scuola di Colle Prenestino sono i cittadini e in particolar modo l’associazione GIOSE che si occupa di ‘genitorialità, istruzione, obbiettivi, sicurezza e educazione’. Da anni, gli attivisti della realtà associativa chiedono interventi. Sì perché nel 2017, proprio nei pressi dell’istituto è avvenuta una tragedia: Federico, un giovane studente è stato investito ed è morto mentre si recava a scuola. Due anni più tardi un’altra studentessa e un’assistente sociale sono finite in ospedale per lo stesso motivo.

Negli anni, gli unici interventi realizzati hanno riguardato l’asfalto su un lato della carreggiata. Davanti all’istituto Sereni però c’è ancora tanto da fare: dai marciapiedi all’illuminazione. La mozione votata in consiglio nei giorni scorsi chiede al presidente e alla giunta di prendere in carico la strada e di provvedere agli interventi di messa in sicurezza. “Sono molto contenta che la mozione abbia trovato il voto favorevole dei presenti – ha commentato Arnetoli - Tre anni fa, quando è stata presentata la questione in consiglio, sono rimasta profondamente colpita dal dolore che veniva rappresentato e ho preso un impegno con i genitori e con me stessa”.