Municipio VI, c'è il parere positivo al progetto per realizzare la rotatoria all'incrocio delle 'quattro strade'

Un incrocio, secondo le statistiche, percorso ogni giorno da più di 50 mila persone, tutti incolonnate nel traffico in attesa di superare questa intersezione. È arrivato un ulteriore parere positivo che avvicina sempre di più l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del cosiddetto ‘incrocio delle quattro strade’ che unisce via di Torrenova, via dell’Acqua Vergine e via Prenestina. Un progetto che prevede la realizzazione di una rotatoria attesa, ormai, da quasi mezzo secolo dagli abitanti di Colle Prenestino e non solo.

Dall’incrocio alla rotatoria

Il progetto è molte semplice: trasformare l’incrocio in una rotatoria. Un qualcosa, però, più facile a dirsi che a farsi viste le numero difficoltà progettuali e tecniche riscontrate negli ultimi anni. Ora, il parere di Roma servizi per la mobilità permette di passare alla fase esecutiva e, possibilmente, di arrivare alla gara. Un obiettivo che si cerca di perseguire da 50 anni ma che, finora, non è stato possibile.

Pareri di Roma servizi

Roma servizi per la mobilità, rispetto alla proposta progettuale presentata dal VI Municipio di Roma, ha voluto fare delle modifiche, come prevedere dei percorsi per non vedenti per raggiungere le fermate del trasporto pubblico locale. Attenzione anche ai pedoni, con la prescrizione di Roma servizi di installare, per evitare attraversamenti incontrollati, barriere parapedonali continue fino agli attraversi. Indicazioni anche per i parcheggi, che dovrebbero leggermente diminuire. Il progetto presentato prevede lavori dal valore complessivo di circa 2,3 milioni di euro.

Strada pericolosa

L’incrocio delle quattro strade è tristemente noto in zona. Nell’ottobre del 2017, in via Prenestina, all’altezza del quartiere Colle Prenestino, una donna è stata investita e uccisa. Ci sono poi anche molti problemi a livello di traffico, con le vie secondarie che vengono congestionate da automobilisti che cercano alternative all’attraversamento dell’incrocio.

“Dopo 50 anni di pareri negativi, progetti preliminari rimasti senza soluzioni, quando tutti in passato si sono fermati davanti la possibilità di realizzare questa opera, ora grazie a questa Amministrazione municipale, che appena insediatasi nel 2022 decise di non arrendersi e realizzare in proprio uno studio di fattibilità, progettazione preliminare e studio del traffico veicolare, la" Rotatoria delle quattro Strade " di Via Prenestina -Via Torrenova - Via Acqua Vergine potrà diventare realtà – ha scritto in un posto il presidente del VI Municipio, nicola Franco - con l' acquisizione di questo parere, a cui vanno aggiunti i fondi stanziati a bilancio dalla Regione Lazio, presto si potrà chiudere la progettazione e poi redigere il bando di gara per la realizzazione dei lavori”.