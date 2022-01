La rotatoria alle ‘quattro strade’ di Colle Prenestino si farà

Il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la giunta a velocizzare l’iter per la costruzione della rotatoria all’incrocio delle quattro strade. Siamo sul territorio del municipio VI, nel versante prenestino. Da tempo il comitato di quartiere ne chiede la realizzazione per mettere in sicurezza la via consolare, già teatro di numerosi incidenti: “Dopo anni di immobilismo, finalmente, i nostri interlocutori hanno preso a cuore le richieste” hanno puntualizzato da Colle Prenestino.

Nell’ottobre del 2017, in via Prenestina, all’altezza del quartiere Colle Prenestino, una donna è stata investita e uccisa. Altri incidenti si sono verificati in questo tratto di strada che conta pochi e malridotti marciapiedi e un’illuminazione carente, più volte segnalata dai cittadini ma con esito scarso. Dell’intero tratto della via che interessa il quartiere, c’è un punto particolarmente delicato: è il cosiddetto ‘incrocio delle quattro strade’ che unisce via di Torrenova, via dell’Acqua Vergine e via Prenestina.

A parlare ai nostri taccuini, in questi anni, è stato Giuseppe Lanzillotta, presidente del comitato denunciando la scarsa sicurezza e l’enorme quantità di traffico che si riversa anche nelle vie interne, non adatte a supportare un eccessivo flusso veicolare. A dicembre dello scorso anno anche la giunta Franco ha effettuato un sopralluogo per trovare una soluzione.

Nei giorni scorsi, in consiglio comunale, Mariano Angelucci – espressione del Sesto Municipio in aula Giulio Cesare – ha presentato un ordine del giorno per velocizzare l’iter di realizzazione della rotatoria. “Una questione importante per la viabilità del versante Prenestino – ha spiegato Angelucci intervenendo in consiglio – L’incrocio è percorso ogni giorno da 50mila persone. Da vent’anni si parla di intervenire con una rotatoria, ce n’è assoluto bisogno”.