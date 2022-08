“Le strade del quartiere al buio da tre mesi”, la denuncia da Colle Prenestino

Le strade del quartiere Colle Prenestino sono al buio da tre mesi, circa. “Ciclicamente assistiamo all’interruzione dell’illuminazione pubblica, non è accettabile. Chiediamo un intervento urgente”. Con queste parole, il comitato di quartiere di Colle Prenestino ha inviato un’istanza alla società Acea per chiedere il ripristino del danno, di qualunque entità si tratti. “Si tratta di risparmio energetico? Di un guasto? La periferia non può essere sempre il fanalino di coda di questa città” hanno aggiunto.

Da circa tre mesi le strade del quartiere sono al buio in maniera ciclica. Le zone interessate dall’assenza di illuminazione sono quelle situate in viale Nusco e via Prenestina. E nello specifico nei tratti di via Mirabella Eclano, via Montemarano, via Montemiletto, via Paternopoli, via Taurano e via Baselice. Nei giorni scorsi, in quartiere, è stato effettuato il ripristino di una cabina elettrica: coperta da un telo di plastica, nastrata con del filo bianco e rosso e recintata con pedane di legno.

L’intervento, sicuramente non eseguito a regola d’arte, non è stato tuttavia risolutivo perché le strade sono ancora al buio. “Questa situazione non è più accettabile. Chiediamo che la problematica venga analizzata in modo più approfondito e che si provveda a un celere intervento che metta fine all’interruzione ciclica dell’illuminazione” hanno concluso dal quartiere.