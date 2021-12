A Colle Prenestino mancano illuminazione e marciapiedi: il comitato presenta il conto al Municipio

Traffico, assenza di marciapiedi e di illuminazione pubblica ma anche di manutenzione delle aree verdi. Sono queste le criticità principali che il comitato di quartiere Colle Prenestino ha presentato alle istituzioni di viale Cambellotti durante l’incontro con le isitituzioni. “Questi problemi devono essere affrontati in modo serio” hanno commentato dal comitato.

In cima alle problematiche degli abitanti di Colle Prenestino c’è il traffico. Già perché lungo la via consolare, la Prenestina appunto, si sono sviluppati numerosi quartieri negli anni: la loro popolosità si è riversata inevitabilmente sulla strada compromettendone la viabilità. “L’incrocio di via Prenestina con via di Torrenova-via Acqua Vergine, (4 strade) è la maggiore causa della congestione del traffico su queste vie, di conseguenza questo si ripercuote su molte traverse del quartiere usate come alternativa per aggirare “l’ostacolo” causando nelle ore di punta la paralisi e la congestione dell’intero quartiere” hanno commentato dal comitato.

A questo è da aggiungere l’assenza di marciapiedi e di percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra Colle Prenestino e i quartieri limitrofi. Inoltre, l’assenza di illuminazione pubblica sulla via Prenestina nel tratto tra via Vallo della Lucania e il G.R.A, per finire con la scarsità delle linee di trasporto pubblico. Non mancano nell’elenco delle criticità anche l’assenza di manutenzione delle aree verdi e il percorso pedonale protetto di via Melizzano.

“Siamo consapevoli che alcuni problemi come il traffico e la carenza di mezzi pubblici, non sono risolvibili nel breve periodo, ma almeno abbiamo registrato la consapevolezza che questi condizionano pesantemente il grado di vivibilità del nostro Quartiere, e devono essere affrontati finalmente in modo serio” hanno concluso.