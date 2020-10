Colle Monfortani, strade senza segnaletica. Nanni: “Sembra di essere nel deserto”

Non ci sono strisce pedonali e neppure la segnaletica orizzontale, manca anche quella verticale. Le strade di Colle Monfortani, estrema periferia est del municipio sesto, sono sprovviste di indicazioni. Nanni (Misto) presenterò una mozione in consiglio per chiedere interventi immediati sulle strade” ha commentato.

Da via Pecoreccia di Torre Angela (strada principale del quartiere, parallela alla via Prenestina), fino agli incroci con le vie Afragola, Pomigliano d’Arco e ancora via Gragnano e via Santa Maria Capua Vetere. “È surreale che la sindaca con codazzo di assessori, consiglieri comunali e municipali sia venuta qualche tempo fa a Colle Monfortani per l'accensione di qualche lampione e non si sia accorta che non esistono cartelli né strisce segnaletiche”.

Ha concluso Nanni annunciando la presentazione della mozione in consiglio: “Per non parlare della strada ancora chiusa e delle aree verdi inutilizzabili. Questa vicenda è un po' la fotografia di questi anni nei quali i 5 Stelle hanno badato più a farsi le foto e a dirsi bravi tra di loro, che a risolvere concretamente i problemi”.