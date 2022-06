Gli abitanti chiedono la riforestazione dopo l’incendio ma a Colle degli abeti arrivano le motoseghe

“Da un lato ci siamo noi che chiediamo la riforestazione dopo lo spaventoso incendio del luglio scorso, dall’altro lato c’è la Regione Lazio che per realizzare le opere di urbanizzazione taglia gli alberi. Alcuni con almeno mezzo secolo di storia”. È questa la denuncia che arriva dal quartiere Colle degli Abeti, periferia del Municipio VI, dove – da alcune settimane – sono stati avviati i lavori per il completamento delle opere all’interno del piano di zona Castelverde B4. “Ci sentiamo presi in giro, oltre il danno la beffa” hanno aggiunto dal CATT – Comitato Ambiente Tutela e Territorio.

Ad aprile scorso, da Colle degli Abeti è arrivata alle istituzioni una richiesta forte e chiara: “Sogniamo la riforestazione urbana”. Il Comitato, nell'istanza inviata al Comune, ha ricordato l’incendio del 22 luglio dello scorso anno quando le fiamme distrussero buona parte delle alberature e i terreni continuarono a fumare per giorni. “Da allora sono stati numerosi anche i crolli degli alberi, spesso su auto in sosta – avevano spiegato dal comitato - Per questo chiediamo la possibilità di valutare il nostro quartiere come sito per le nuove piantumazioni”. Ad oggi, però, nessun intervento è stato messo in cantiere per ‘ripopolare’ un’area che già per sua stessa definizione annovera la presenza di alberi. Nei giorni scorsi, a Colle degli abeti sono arrivate le motosegue e hanno abbattuto alberi tra via delle Cerquete e via Madre Teresa Napoli.

Stando a quanto apprendiamo da fonti regionali, le alberature sono state abbattute da Astral perché creavano interferenze con il cantiere. E ancora, 2 pini sono stati abbattuti perché considerati pericolanti a seguito del taglio della radici e dell'incendio di luglio, interventi necessari per la sicurezza dell'area. Ma dalla Regione anche una certezza: nell'ambito dei lavori di urbanizzazione non verranno abbattuti altri alberi.