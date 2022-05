Colle degli Abeti sogna il playground e organizza una giornata all’insegna dello sport

?Vogliamo vivere l?ambiente, ritornare a promuovere iniziative e soprattutto vogliamo dimostrare che Colle degli Abeti è un quartiere giovane, abitato da tanti bambini e per loro è necessario costruire un playground?. Queste sono le parole di Fabio Piccinelli, presidente del Catt ? Comitato Ambiente Territorio che a pochi giorni dall?evento ? fissato in calendario per domenica 15 maggio ? intende ricordare alle istituzioni la necessità di creare luoghi di aggregazione in quartiere.

Tutto quello che c?è all?interno del quartiere Colle degli abeti è un?area verde abbandonata con recinzione e giochi rotti. È questo l?unico spazio dove i bambini potrebbero ? se sistemato ? trovare un punto di riferimento. Siamo in largo Monsignor Raffaele Dimiccoli non lontano dallo spazio designato per l?evento di domenica dal titolo ?Insieme per Colle degli abeti? che non è stato scelto a caso. L?area verde Monsignor Pietro Orsi, infatti, è il luogo ?perfetto? secondo i residenti dove creare un nuovo playground che possa soddisfare le esigenze dei più piccoli.

In passato, infatti, il Comitato ? attraverso le pagine del nostro giornale ? ha lanciato un appello all?assessore allo Sport capitolino Alessandro Onorato. Il delegato della giunta Gualtieri aveva annunciato la costruzione di 100 playground in città: una notizia che a Roma est non è passata inosservata e immediata è stata la reazione del quartiere. Non solo. Anche il Municipio VI ? stilando un elenco per annoverare le zone ?papabili? ha inserito l?area verde Monsignor Pietro Orsi.

L?evento di domenica, infine, sarà all?insegna dello sport e vedrà avvicendarsi nello spazio dedicato associazioni e gruppi sportivi ma anche di promozione sociale, già a partire dalle 9.00 e per l?intera mattina. L?appuntamento è patrocinato dal Municipio Roma VI delle Torri.