Colle degli Abeti: sgomberata la ‘fattoria abusiva’ ma l’area resta senza bonifica

Ancora nessun intervento di bonifica in via Romero dopo lo sgombero della ‘fattoria abusiva’ avvenuto nei giorni scorsi. A denunciare l’assenza di Ama e di Astral è Nicola Franco, presidente del VI municipio, che all’indomani delle operazioni ha commentato: “Sono felice per aver portato a dama un percorso amministrativo lungo dieci anni ma davvero molto deluso per l’assenza di Ama e Astral, visti gli accordi presi e disattesi”.

L’area è parte del cantiere destinato alla costruzione dell’asse inter-quartiere e di via Puglisi. Baracche e animali allo stato brado. In via Ciriello, nei pressi della scuola ‘Emma Castelnuovo’, l’area occupata, denominata anche ‘fattoria’ preoccupava da tempo i genitori dei bambini che frequentano il plesso dell’istituto comprensivo. Hanno denunciato più volte, anche dalle pagine del nostro giornale, le carenze igieniche e l’urgenza da parte delle amministrazioni di intervenire.

Nelle scorse settimane, i genitori hanno incontrato – su iniziativa del capogruppo leghista Emanuele Licopodio, la delegata alla scuola di viale Cambellotti: Flavia Cerquoni. A seguito di due incontri dell’osservatorio sulla sicurezza, il minisindaco delle Torri aveva annunciato lo sgombero, spiegando che persone e animali sarebbero stati tutelati.

All'alba di martedì, le ruspe sono arrivate nell’area di cantiere e hanno provveduto a sgomberare ma non ancora si attende la bonifica. L’area, come ha ricordato anche la consigliera a cinque stelle, Laura Arnetoli, è di competenza di Astral – società partecipata della Regione Lazio – che dovrà occuparsi del completamento della strada. Nulla di fatto, intanto: i materiali di risulta post sgombero sono ancora sul terreno in attesa che Ama quantifichi i costi da sostenere per la bonifica, un intervento extra Tari.