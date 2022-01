La ‘fattoria abusiva’ vicino la scuola sarà sgomberata: i terreni verranno consegnati ad Astral

L’insediamento abusivo a Colle degli Abeti verrà sgomberato il 1° febbraio. Ad annunciarlo è il minisindaco delle Torri, Nicola Franco che ha anticipato: “I terreni saranno consegnati ad Astral così potrà continuare i lavori per la realizzazione dell’asse interquartiere”. La ‘fattoria abusiva’ è situata nei pressi della scuola ‘Romero-Cirilello’, e da tempo, è un nervo scoperto per i genitori dei bambini che frequentano l’istituto.

Tante le denunce delle famiglie negli ultimi anni sulle condizioni di abbandono dell'area. La vicinanza di quella che è stata ribattezzata ‘fattoria abusiva’ al plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘Emma Castelnuovo’ (tra le eccellenze del territorio) ha destato la preoccupazione di molte famiglie. Ai nostri taccuini hanno più volte lamentato l’assenza di norme igieniche, con animali tenuti alla bell’e meglio, si sono rivolti alle istituzioni, sono stati accolti in Municipio. Dopo alcuni sopralluoghi da parte del parlamentino di viale Cambellotti, la questione è stata affrontata da più parti.

“Abbiamo già verificato la presenza di individui – uno di loro è stato anche denunciato per aver creato una discarica abusiva in una parte del terreno – e la presenza di animali che saranno presi in carico dalla Asl” ha aggiunto Franco. Subito dopo le operazioni di bonifica, il terreno verrà consegnato ad Astral per il completamento dei lavori.