Colle degli abeti sogna la riforestazione urbana e scrive al Comune

I cittadini di Colle degli Abeti vogliono essere tra i quartieri che beneficeranno della piantumazione di nuovi alberi. È per questo che nelle scorse settimane hanno inviato una richiesta al sindaco Roberto Gualtieri e all’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi. “Non abbiamo ottenuto alcun riscontro, pertanto, abbiamo presentato nuovamente la nostra istanza” ha commentato Fabio Piccinelli, presidente del CATT – Comitato Ambiente e Tutela del Territorio.

Era lo scorso febbraio quando da Monte Antenne - collina di Villa Ada -, il sindaco e la delegata all’ambiente della giunta comunale hanno annunciato l’intenzione di piantare un milione di alberi nel prossimo quinquennio, presentando il progetto realizzato dalla collaborazione del Comune di Roma, Nespresso, Legambiente e AzzeroCo2. “Pianteremo alberi in tutta Roma perché anche così si combatte il cambiamento climatico, si migliora la qualità dell’aria che respiriamo, si tutelano il territorio e la biodiversità” aveva commentato Gualtieri in quella occasione.

Il Comitato, nella richiesta presentata alle istituzioni, ha ricordato l’incendio del 22 luglio dello scorso anno quando le fiamme distrussero buona parte delle alberature e i terreni continuarono a fumare per giorni (VIDEO). “Da allora sono stati numerosi anche i crolli degli alberi, spesso su auto in sosta – ha concluso Piccinelli – Per questo chiediamo la possibilità di valutare il nostro quartiere come sito per le nuove piantumazioni”.