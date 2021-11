Colle degli abeti: si va verso il progetto definitivo della pista ciclopedonale

Una pista ciclopedonale, un campo da calcio a 5 e l’installazione di arredi urbani. È questa una parte del progetto che sarà realizzato a Colle degli Abeti e che rientra nell’ambito del ‘bilancio partecipativo’ della giunta Raggi. Nei giorni scorsi, l’avvio dei cantieri tra via don Tonino Bello e via don Ruggero Caputo con i rilevamenti dei tecnici.

Il progetto di Colle degli Abeti, è insieme a quello di Nuova Ponte di Nona, Villa Verde e viale Cambellotti (zona Municipio), un dei quattro lavori che saranno realizzati alle Torri su input dei cittadini. Già perché nel 2019 è stata approvata la delibera per il regolamento del bilancio partecipativo e con il coinvolgimento dei cittadini sono state ‘votate’ le aree di intervento. Un importo di 20 milioni di euro è stato ripartito tra i vari municipi, di questa cifra 1.315.000,00 è stata assegnata al Sesto. L’importo sarà utilizzato per realizzare percorsi ciclopedonali a Nuova Ponte di Nona, fare interventi Villa Verde - Parco Aurora via Gagliano del Capo, il corridoio verde per la riqualificazione degli ingressi e delle aree comuni della sede del Municipio Roma VI delle Torri e infine la riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi attrezzate con pista ciclopedonale.

“Lo studio di fattibilità, elaborato dalla direzione tecnica del Municipio, ha approvato un progetto che prevede la realizzazione del percorso ciclo-pedonale adatto a una mobilità alternativa e che permetta di collegare il quartiere con la vicina scuola Emma Castelnuovo; si prevede poi la creazione di un'area ludica per bambini, campo da calcio, illuminazione” ha spiegato Laura Arnetoli, consigliera del M5s alle Torri. Ha concluso: “Sono molto orgogliosa di abitare in questo quartiere che ancora ha avuto poco e niente dall'Amministrazione ma che è abitato da cittadini meravigliosi come quello che preparò il progetto iniziale votato poi da più di 100 persone”.