Colle degli abeti: pneumatici abbandonati. I cittadini: “Bonifica immediata”

La strade interessate dallo sversamento dei rifiuti sono via Turoldo e una traversa (senza nome) di via Luciano Conti

Pneumatici abbandonati a Colle degli Abeti, quartiere della periferia est della città che da tempo fa I conti con lo sversamento selvaggio di rifiuti. “Chiediamo una bonifica immediata e il riprestino del decoro nelle aree degradate” hanno commentato dal Comitato Ambiente e Tutela del Territorio che ha inviato una richiesta di intervento agli assessorati municipali e comunali.

Nei giorni scorsi, in alcune zone ‘sensibili’ del quartiere sono stati affissi striscioni recanti la scritta “No discariche a Colle degli Abeti” per contrastare il fenomeno dello sversamento abusivo di rifiuti. A questa azione di protesta silenziosa ha fatto seguito un’azione incisiva: all’ingresso di alcune strade sono stati posizionati new jersey per impedire l’accesso agli ‘zozzoni’.

Ma non è bastato. Nuovi sversamenti hanno interessato la zona, soprattutto in via Turoldo. Già perchè nonostante il posizionamento degli pneumatici (uno sull’altro in fila) faccia presagire un tentativo di ‘proteggere’ il territorio dagli scarichi, rimane ugualmente una cartolina di degrado oltre che una fonte di inquinamento. “La via in oggetto non è presente nell’elenco di affidamento del contratto di servizio ad Ama” hanno risposto, a mezzo mail dall’assessorato al comitato che però non ha intenzione di gettare la spugna: “Il territorio deve essere bonificato” ha concluso Fabio Piccinelli, presidente del Catt.