Dopo l’incendio di luglio Colle degli abeti aspetta la manutenzione del verde e delle strade

Colle degli abeti non dimentica e aspetta interventi, non solo per riparare i danni subiti ma anche per evitare che incendi come quello avvenuto a luglio possano ripetersi. Gli abitanti del quartiere chiedono che tra le strade della zona vengano messi in atto lavori di manutenzione del verde, che le vie vengano completate. “Abbiamo presentato denuncia non per accusare qualcuno ma per evitare che accada di nuovo e perché tutti si prendano le proprie responsabilità” ha spiegato Fabio Piccinelli del Comitato Ambiente e Tutela del Territorio.

Era lo scorso 22 luglio quando, a Colle degli abeti, quartiere della periferia est di Roma al Sesto Municipio, è divampato un incendio. Con il passare delle ore la situazione è precipitata e le fiamme hanno iniziato a lambire le abitazioni seminando paura. Gli interventi di spegnimento, messi in atto anche dagli stessi abitanti oltre che da numerose squadre di soccorritori, sono durati molte ore con notevoli disagi. “Alcuni degli idranti posizionati a terra non erano funzionanti e le strade sterrate o chiuse del Piano di zona hanno reso ancora più difficile gli interventi” hanno aggiunto dal comitato.

Il quartiere, con una massiccia presenza di alberi – da cui per l’appunto prende il nome – è rimasto spoglio e ‘bruciato’, oltre che scosso per quanto avvenuto. “E per questo che, dopo averlo già chiesto alla passata amministrazione, lo chiediamo anche agli attuali governanti: a Colle degli abeti sono necessari interventi di manutenzione, di bonifica, non possiamo rischiare altri incendi. Ecco perché abbiamo raccolto le firme e abbiamo presentato denuncia alla Procura della Repubblica”.