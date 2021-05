Colle degli Abeti: discariche in fiamme, i residenti chiedono la bonifica dei terreni

Continuano gli sversamenti incontrollati di rifiuti nel territorio della periferia est di Roma. Gli abitanti di Colle degli Abeti, esasperati, continuano a chiedere alle amministrazioni comunale e municipale il posizionamento dei new jersey nei luoghi sensibili, dediti all’abbandono incondizionato di spazzatura e ingombranti.



Dopo il posizionamento di alcuni new jersey presso il viale Don Giuseppe Puglisi angolo via Castagnaro, utili a impedire nuovi sversamenti, l’opera è rimasta incompleta. “Non sono state eseguite le bonifiche richieste e non sono stati posizionati ulteriori new jersey in luoghi fondamentali come l’ingresso ai casali rossi di via delle Cerquete e dal lato opposto di viale Don Giuseppe Puglisi” ha commentato Fabio Piccinelli, presidente del Catt – Comitato Ambiente e Tutela del Territorio.



Non solo, da giorni nell’area di Colle degli Abeti si registrano incendi di discariche abusive che, in molti casi, vengono segnalate in maniera tempestiva dai residenti facilitando l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Nell’elenco delle strade da bonificare e ‘delimitare’ con blocchi di cemento compaiono anche via Padre Damiano de Vesteur, via delle Cerquete (area verde presso i casali rossi), via Padre Felice Maria Coppello e viale Don Giuseppe Puglisi. E ancora via Antonio Castagnaro angolo via Alfredo Fiorini, via Cardinal Luigi Traglia, via delle Cerquete, area verde, presso i casali rossi.