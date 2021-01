Colle degli abeti: Ikea dona 50 alberi al comitato ma il Comune non risponde: “Rischiamo che muoiano”

Rischiano di non sopravvivere perché, ormai, non attechirebbero più al terreno. È questo il destino riservato a 50 alberi che Ikea ha donato alla Protezione civile di Lunghezza che a sua volta, dopo un confronto con il comitato di Colle degli Abeti, ha deciso di donarli al quartiere. “Dal Municipio e dal Comune però non abbiamo avuto nessuna risposta, se non dovesse pervenire in tempi brevi, gli alberi non sarebbero più utilizzabili” ha spiegato al Fabio Piccinelli, presidente del comitato ‘Ambiente e Tutela del Territorio’.

La prima richiesta di accettazione inviata dal comitato al Municipio risale allo scorso mese di dicembre, a questa ha fatto seguito un sollecito rimasto, per ora, senza risposta. “Al municipio spetta solo il compito di accettare la nostra istanza – ha spiegato Piccinelli – Per le operazioni di piantumazione ci penseranno i volontari del decoro e gli uomini della protezione civile”.

La donazione di 50 abeti è stata accolta con favore dai residenti del quartiere, già costretti a fare i conti con la presenza di discariche abusive e di insediamenti, che si sono adoperati per individuare le aree più idone alla piantumazione. Abbiamo raggiunto Fabrizio Tassi, presidente della commissione ambiente di viale Cambellotti: "Dare l'autorizzazione spetta al Diparimento ambiente, come municipio possiamo fare da tramite affinché la richiesta venga accolta, a noi va bene che gli alberi vengano piantati ma c'è un iter sa seguire".