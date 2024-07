Colle degli Abeti, dietro la scuola del quartiere spunta una discarica di casette di plastica

“Gli ho detto di smetterla ma ha continuato imperterrito”. Siamo a Colle degli Abeti, periferia est di Roma, nel VI municipio. Una residente, domenica 14 luglio, ha sorpreso un uomo mentre scaricava centinaia e centinaia di cassette di plastica per il trasporto di frutta e verdura. Il materiale è stato accatastato sullo spazio antistante la scuola di via Oscar Arnulfo Romero.

Discarica abusiva a Colle degli Abeti

Sono le 7:30 di mattina quando una cittadina, che ha poi raccontato la sua storia a RomaToday, stava portando a spasso il suo cane lungo uno stradone chiuso vicino via Romero. “Ho cominciato a sentire dei rumori e ho pensato ci fossero gli operatori dell’Ama per la raccolta dei rifiuti – spiega – mi sono avvicinata e, invece, ho visto cassette di plastica che volavano da tutte le parti”. A quel punto la residente ha deciso di farsi sentire: “C’era un uomo che stava scaricando da un furgone e gli ho chiesto di smetterla. Lui mi ha detto qualcosa che non ho ben compreso, probabilmente in un’altra lingua, ed ha continuato impereterrito”.

L’uomo, quindi, ha terminato di scaricare i rifiuti come se nulla fosse. “Si è sbrigato, ha visto che rimanevo lì e non mollavo. Alla fine è salito di corsa sul furgone, ha acceso e mi è passato vicino – racconta ancora – ha rallentato, mi ha guardato male ed ha detto qualcos’altro prima di andarsene. Credo che l’aver avuto un cane con me mi abbia protetto” spiega la residente. “La cosa incredibile è che ha scaricato tutta quella roba in pieno giorno, come se fosse la cosa più normale del mondo”.

Incendi

Il VI municipio di Roma è stato devastato dagli incendi nelle ultime settimane. Uno di questi si era verificato lo scorso 18 giugno su via di Ponte di Nona. Le fiamme avevano raggiunto anche delle sterpaglie che si trovano proprio alle spalle della nuova discarica di cassette comparsa a Colle degli Abeti. Si vede, dalla foto, la presenza ancora di terra “annerita” e piante secche ovunque. Una vera e propria bomba ad orologeria visto il periodo.

“Non è la prima volta che in quel punto viene scaricata spazzatura – spiega a RomaToday Fabio Piccinelli, presidente del Comitato di quartiere Colle degli Abeti – purtroppo quella zona confina con i cantieri del completamento della viabilità su viale Don Puglisi, cominciati tre anni fa e mai completati”.