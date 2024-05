Colle degli Abeti, a tre anni dell'incendio finalmente la bonifica della pineta

Una piccola grande vittoria a tre anni dall’incendio che aveva devastato l’area verde. Addetti e mezzi del dipartimento tutela ambientale di Roma hanno cominciato la bonifica delle pinete di via delle Cerquete e via Pietro Corti a Colle degli Abeti, nel VI municipio. Un intervento atteso da tempo e che andrà finalmente a rimuovere una situazione di degrado che, di fatto, aveva sottratto al quartiere un polmone verde e un luogo di ritrovo dei residenti di zona.

L’incendio

Il 22 luglio del 2021 un grosso incendio aveva devastato la pineta di Colle degli Abeti, quartiere che sorge alle spalle di Ponte di Nona, nel quadrante est di Roma. Della pineta di via Pietro Corti rimaneva ormai ben poco, eccezion fatta per rami bruciati e una vegetazione lunare. Una situazione che, di fatto, non è mai stata risolta. I volontari di zona hanno tentato, nel corso degli anni, di curare la pineta. Con mezzi e fondi limitati, però, affrontare una simile sfida era pressocchè impossibile.

Le richieste del comitato

Così, mese dopo mese, il comitato di quartiere CATT Colle degli Abeti, ha scritto decine di lettere, dal sindaco di Roma ai vigili urbani, per chiedere una bonifica dei luoghi. L’ultima risale al 10 aprile di quest’anno. il comitato, tramite il presidente, Fabio Piccinelli, raccontava che “ogni qualvolta le condizioni meteo sono avverse o si registra l’innalzamento del vento si verificano dei crolli di alcuni alberi i quali hanno già danneggiato le attigue proprietà private, schiacciato automobili o invaso il piano stradale di vie aperte al pubblico transito, determinandone la temporanea chiusura”.

C’è poi il problema della manutenzione ordinaria non effettuata e che, secondo il comitato, sarebbe stata una delle cause dell’incendio del luglio 2021. Uno scenario che, senza una bonifica, potrebbe ripetersi la prossima estate visto che, con gli alberi che crollano, a terra nella pineta rimane “legname completamente secco ed ammassato a ridosso delle abitazioni”. Insomma, c’erano le condizioni perfette “per l’innesco ed il proliferarsi di un vasto incendio che questa volta non lascerebbe scampo ai cittadini delle abitazioni confinanti”.

La bonifica

La bonifica durerà più giorni visto l’enorme lavoro da svolgere. Poi, in futuro, comincerà la riforestazione dei luoghi. “Diamo atto che finalmente sono iniziate le tanto attese operazioni di bonifica delle pinete di Colle degli Abeti – scrive il comitato in una nota - la bonifica avviene dopo quasi tre anni di lotte che questo Comitato Cdq Catt Colle degli Abeti ha combattuto in ogni dove, unitamente al presidente Nicola Franco e al presidente della commissione ambiente del VI Municipio, Marco Guercioni. A loro va riconosciuto l'impegno e il merito di essersi fatti portavoce delle nostre istanze, fino ad individuare le competenze".

"Ringraziamo - continua la nota - il dipartimento tutela ambientale e l'assessore Sabrina Alfonsi per aver recepito l'importanza e l'urgenza di dover intervenire sulle pinete di via Corti e su quelle di via delle Cerquete, affinché si potesse tornare a vivere i nostri parchi in totale sicurezza. Siamo orgogliosi del lavoro svolto da questo Comitato poiché ci ha permesso, grazie alla perseveranza che ci ha sempre contraddistinto e al fondamentale aiuto dei summenzionati attori, di raggiungere un importante obiettivo, rincorso per quasi tre anni. Ci auguriamo che al termine delle operazioni di bonifica, si possa attuare un serio progetto di riforestazione allo scopo di fare tornare ad apprezzare questo quartiere per le sue numerose e bellissime alberature”.