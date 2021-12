L'albero di quartiere con le borchie perse dalle auto sulle buche

È tempo di protesta a Colle degli Abeti. Gli attivisti del CATT (Comitato Ambiente e Tutela del Territorio) hanno allestito un albero di Natale sui generis. Già perché le decorazioni sono borchie di auto perse sulle buche delle strade del quartiere. Non solo, attaccate ai rami, campeggiano le letterine indirizzate alle istituzioni che – in questo periodo dell’anno – vengono viste come Babbo Natale.

Hanno raccolto i cerchioni tra le strade, li hanno colorati con la vernice e poi li hanno attaccati ai rami di un albero. “In passato – ha spiegato Fabio Piccinelli, presidente del CATT – non ci sono state consentite nuove piantumazioni e abbiamo ripiegato sull’esistente, è un albero di protesta, vogliamo attirare l’attenzione delle istituzioni, è giunto il momento di intervenire”. Le richieste degli abitanti del quartiere, da anni ormai, sono sempre le stesse.

E le si trovano anche sulle ‘letterine’ affisse ai rami, nient’altro che fogli bianchi protetti da plastica dove campeggiano scritte come “Caro Babbo Natale, vogliamo la presa in carico nel patrimonio comunale” e ancora più fondi per le scuole, l’eliminazione del pedaggio autostradale nel tratto urbano. La zona è sprovvista per la gran parte di strade asfaltate e di illuminazione. Non mancano, invece, discariche a cielo aperto di rifiuti soprattutto ingombranti e carcasse di auto.