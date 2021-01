Colle degli Abeti, autorizzazioni ferme al palo: i 50 alberi donati da Ikea rischiano di morire

Il comitato è in attesa di indicazioni anche da parte del Municipio VI: “Siamo disposti a piantarli dove ci viene indicato, purché avvenga in fretta”

Circa 50 abeti sono stati consegnati da Ikea alla Protezione civile di Lunghezza che ha deciso di donarli al Comitato Ambiente, Tutela e Territorio di Colle degli Abeti. Nonostante gli attivisti si fossero detti anche disponibili alla piantumazione, né dal Municipio, né dal Comune vengono fornite indicazioni precise, o eventuali destinazioni.

Era lo scorso 13 gennaio quando, dalle pagine del nostro giornale, abbiamo pubblicato la denuncia del comitato di Colle degli Abeti che, da fine dicembre, aspettava risposte in merito alla piantumazione degli alberi. A seguito della pubblicazione, esponenti municipali si sono messi in contatto con il comitato spiegando che la competenza spetta al Dipartimento, poiché l’area scelta per il posizionamento degli abeti, ricade in un terreno appartenente al piano di zona.

Pur di salvare gli alberi, il comitato si è reso disponibile a cambiare area e, nonostante lo abbia fatto presente con una richiesta scritta al municipio, non ha ottenuto ancora nessuna indicazione circa il luogo esatto di piantumazione. Delusi cittadini e comitato: “Siamo amareggiati per come si sta affrontando la vicenda – ha detto Fabio Piccinelli, del CATT – Speriamo di trovare una soluzione, sicuramente gli alberi da piantare non sono più 50, adesso”.