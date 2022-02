Ponte di Nona, il casale Benzone è un rudere. Il Municipio: “Vogliamo restituirlo ai cittadini”

Collocato nelle campagne tra via Chiodelli e via Capetti, alle spalle del più noto centro commerciale, sorge un’antica costruzione: il casale Benzone. Un enorme caseggiato, completamente abbandonato e finito nel degrado nonostante le recinzioni realizzate dal Municipio VI nel 2018. “Vorremmo che diventasse un luogo di aggregazione sociale” hanno spiegato dal comitato di quartiere Ponte di Nona. Una richiesta che il Municipio VI ha accolto, infatti, nei giorni scorsi, la commissione patrimonio di viale Cambellotti ha effettuato un sopralluogo all’interno del casale per comprenderne lo stato e le potenzialità. “Questo spazio deve essere consegnato ai cittadini. Stiamo lavorando in sinergia con gli assessorati per capire come procedere” ha spiegato al nostro giornale Gabriele Manzo, presidente della commissione patrimonio.

"Vogliamo che il casale diventi un luogo di aggregazione"

L’idea – per ora ancora in fase embrionale – è questa: ristrutturare il casale, quindi metterlo in sicurezza, e affidarlo ai cittadini o ad associazioni. Come? Ancora non è deciso. Nei prossimi giorni si riunirà una nuova commissione patrimonio per comprendere soprattutto le competenze che ricadono sul bene. “Siamo entrati nella struttura, è fatiscente – ha aggiunto Manzo specificando – Lavoreremo per renderla fruibile. Con noi sono venuti anche gli assessori ai lavori pubblici (Chiara Del Guerra), alla sicurezza (Andrea La Fortuna) e alla cultura (Rita Pomponio) perché occorre l’impegno di tutti per dare questo spazio alla cittadinanza in un quartiere completamente sprovvisto di luoghi di ritrovo”.

L'impegno del gruppo Retake a tutela del casale

Abbiamo raggiunto Paola Buccarella, attivista di Retake e del comitato di quartiere. Ai nostri taccuini ha spiegato la volontà del gruppo di tutelare il casale e di renderlo utilizzabile per i cittadini, sottolineando l’impegno profuso negli anni proprio in questa direzione. “Il comitato si sta impegnando da tempo perché questo spazio sia del quartiere – ha commentato – Come gruppo Retake, quindi, ci piacerebbe partecipare ad un bando di concorso, denominato ‘Da spazi a luoghi sostenibili’ per poterlo ristrutturare dove associazioni e realtà territoriali possano interagire”. Per ora, la volontà di cittadini e amministrazione è chiara: utilizzare il casale a fini sociali. Restano da capire le disponibilità economiche delle amministrazioni e le modalità di affidamento del bene.