Municipio VI: Carlo Calenda incontra gli abitanti di Colle degli Abeti e Ponte di Nona

Carlo Calenda, candidato sindaco alle elezioni comunali 2021, è tornato nella periferia est di Roma per incontrare gli abitanti di Colle degli Abeti e Ponte di Nona. Tra le tematiche affrontate durante i sopralluoghi, particolare attenzione è stata rivolta a sicurezza, piani di zona e pedaggio della A24 nel tratto urbano.

Parola d’ordine: investire sulle periferie. È questa la sintesi degli incontri che Calenda ha svolto sul territorio del sesto municipio, dove è tornato a distanza di poche settimane da un primo sopralluogo. In questa occasione, il leader di Azione è stato accompagnato da Dario Nanni, coordinatore romano del partito e Michela Berti, coordinatrice municipale.

“Tante segnalazioni sono giunte dai cittadini sull’assenza di sicurezza in questo quadrante – ha commentato Dario Nanni a margine della visita nella periferia est di Roma – Calenda ha sottolineato l’importanza di investire sulle periferie per garantire servizi ai cittadini in attesa di soluzioni definitive”. Il candidato sindaco di Roma ha affrontato anche la questione relativa al pagamento del pedaggio nel tratto urbano della A24 ricordando che il suo partito ha presentato una interrogazione alla camera. “Rammarico da parte dei cittadini per le mancate promesse del M5s sui piani di zona in campagna elettorale” ha concluso Nanni.