Ponte di Nona: avviati i lavori di bonifica dopo lo sgombero della 'fattoria'

Sono stati avviati i lavori di bonifica dell'area di via Oscar Romero, sgomberata nel mese di febbraio. L'area, una volta liberata, sarà consegnata ad Astral – Azienda Strade Lazio - che continuerà la costruzione dell'asse interquartiere. "Una storia che vedrà il lieto fine dopo anni di immobilismo" ha commentato Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI delle Torri.

Un gruppo di occupanti provenienti dall'ex casa cantoniera di Villaggio Prenestino si era stanziato nei pressi della scuola di via Oscar Romero a Villaggio Falcone, Ponte di Nona. Nello stesso spazio avevano portato anche degli animali, tra cui maiali. La piccola 'fattoria abusiva' costruita nelle adiacenze della scuola aveva iniziato a preoccupare i genitori tanto da denunciare più volte la presenza degli occupanti, anche attraverso le pagine del nostro giornale (qui le loro voci). Lo scorso mese di febbraio, l'area è stata sgomberata ma per la bonifica da parte di Ama è stato necessario attendere altri quattro mesi.

Da mercoledì sono iniziate le azioni necessarie per 'liberare' definitivamente l'area e consegnarla ad Astral così da proseguire la cantierizzazione dell'asse interquartiere. "Un intervento strategico per il versante collatino-prenestino del nostro territorio indispensabile per decine di migliaia di cittadini" ha concluso Franco. Ad esultare sono soprattutto le famiglie dei bambini che frequentano la scuola, impegnate fin da subito a denunciare le condizioni di degrado e rischio sanitario. Intanto, un'altra area del Municipion Roma VI è in attesa di sgombero – già abbondantemente annunciato da viale Cambellotti – e di successiva bonifica.

Si tratta del terreno adiacente il liceo 'E.Amaldi', a Tor Bella Monaca, attualmente occupato da una quarantina di persone, una volta liberato e bonificato diventerà un parkour. Il progetto – redatto dalla precedente amministrazione a cinque stelle e già finanziato – però è fermo al palo: mancano i soldi per bonificare l'area ma dal Comune nessuna risposta.