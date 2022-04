Villaggio Falcone: prima gli atti vandalici, poi la guardiania all’ex centro sportivo

Sarà la Protezione civile a tutelare l’ex Centro Sportivo Heaven Sporting Club di via don Primo Mazzolari, a Villaggio Falcone. A deciderlo è un’ordinanza del presidente del Municipio VI, Nicola Franco. Nei giorni scorsi il centro, parte della struttura dell’ex punto verde qualità, è stato vandalizzato. “Confidiamo nell’assegnazione al municipio in tempi brevi” ha commentato il minisindaco.

Prima l’abbandono, poi gli atti vandalici. Il centro sportivo di Villaggio Falcone, nella zona ‘vecchia’ di Ponte di Nona, è un ex punto verde qualità: la sua gestione, attualmente, è in capo al Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma. L’ubicazione della struttura la rende particolarmente appetibile per soddisfare esigenze di socialità in un quartiere sprovvisto di luoghi di aggregazione. Per questa ragione, il Municipio Roma VI delle Torri – da tempo – sta battendo i pugni sul tavolo del Comune per chiederne l’assegnazione. Nei giorni scorsi, per scongiurare l’occupazione dell’immobile, il presidente delle Torri ha annunciato di essere intenzionato a passare la notte all’interno della struttura.

Intanto, dall’assessorato al patrimonio di viale Cambellotti è stata inviata una nota al Dipartimento Patrimonio per chiedere la messa in sicurezza ‘urgente’ dell’ingresso (i vandali avevano distrutto la porta di accesso). Non solo. Dal Municipio VI la richiesta precisa: “E’ urgente procedere con nuovo bando e riassegnare la struttura in modo da restituire il bene alla collettività, potremo tornare finalmente a parlare e praticare sport in quest’area” hanno commentato l’assessora allo sport Flavia Cerquoni e il capogruppo della Lega, Emanuele Licopodio.