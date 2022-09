Ponte di Nona si rifà il look: piste ciclopedonali e piazze con la ‘Città in 15 minuti’

Piste ciclopedonali, riqualificazione di aree attrezzate, piazze e luoghi di aggregazione. Un milione e mezzo di euro – messi a disposizione dal Comune – per ‘rigenerare’ il quartiere Ponte di Nona e le zone limitrofe, nella periferia a est di Roma. Il progetto – inserito all’interno del programma ‘Città in 15 minuti’ – punta a creare connessioni più rapide tra i territori. I lavori – per un importo di un milione e mezzo di euro – inizieranno nel 2023. L’obiettivo è stato presentato in Campidoglio nei giorni scorsi.

Piste ciclopedonali per collegare i quartieri Colle del Sole e Colle degli Abeti per favorire la riduzione dei tempi di percorrenza necessari a raggiungere la stazione ferroviaria Ponte di Nona che collega il quartiere al centro della città. E ancora il ponte ciclopedonale di collegamento tra Parco Sinisgalli e Parco Gastinelli nel quartiere Nuova Ponte di Nona. Si tratta – in quest’ultimo caso – di un progetto fortemente voluto dai cittadini a tal punto che era stato presentato e approvato anche nell’ambito del concorso ‘Roma decide’ voluto dalla precedente giunta Raggi nel 2019 ma da allora fermo al palo: per realizzare il collegamento tra i parchi erano stati stanziati 330mila euro. Nell’ambito della riqualificazione, inoltre, il progetto dell’assessorato all’Urbanistica capitolino, finanzierà il restyling dei parchi pubblici nella zona di Villaggio Falcone (conosciuta anche come Ponte di Nona vecchia) e dei parchi pubblici di Colle degli Abeti e Colle del Sole.

A Villaggio Falcone, inoltre, saranno realizzati anche spazi polifunzionali con finalità ricreative e culturali. Poco più distante dal centro abitato di Nuova Ponte di Nona, in un’area abbandonata è collocato il Casale del Benzone. Anche in questo caso, grazie allo stanziamento dei fondi – equamente divisi per ogni municipio – sarà possibile riqualificare l’immobile. Già nei mesi scorsi, le commissioni ambiente e sicurezza di viale Cambellotti avevano effettuato un sopralluogo tra via Saliola e via Chiodelli anticipando la volontà di riqualificare l’immobile - che non appartiene però al patrimonio municipale - per destinarlo ai cittadini come luogo di aggregazione.