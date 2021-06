Villaggio Prenestino: spunta un’antenna in via Fosso dell’Osa, cittadini sul piede di guerra

È spuntata un’antenna sul tetto di un’abitazione in via Fosso dell’Osa, a Villaggio Prenestino, nella periferia est della città. L’installazione ha indignato fin da subito gli abitanti della zona che già nei scorsi hanno avviato azioni di dissenso. “Incontreremo un legale per capire il da farsi nelle prossime settimane” ha spiegato al nostro giornale un residente della strada.

La stazione radio base di Iliad, posta sul tetto di una casa al civico 595, secondo i residenti di Villaggio Prenestino “E’ avvenuta in maniera improvvisa, pertanto nessuno di noi è stato in grado di fare qualcosa” hanno aggiunto i residenti della strada che denunciano, inoltre, la presenza di un asilo a poche decine di metri dal luogo dell’installazione.

Nessuno ha intenzione di fermarsi, soprattutto chi vive a soli dieci metri in linea d’aria dalla nuova stazione radio base. Intanto, gli abitanti delle zone a ridosso di via Fosso dell’Osa, lo scorso giovedì, sono scesi in strada per una manifestazione spontanea e in attesa di altre iniziative (non escludono il ricorso al TAR) annunciano battaglia e chiedono la rimozione dell’antenna.