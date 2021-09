Villaggio Prenestino: perdita di acqua in strada. I residenti scrivono al municipio

/ Via del Fosso Scilicino

Da settimane una perdita di acqua in strada preoccupa i residenti di Villaggio Prenestino, periferia est del sesto Municipio, alle Torri. Nei giorni scorsi, l’associazione di quartiere ha inviato una richiesta in municipio per interventi immediati. “Attendiamo ancora una risposta, ci saremmo aspettati che una squadra di pronto intervento potesse riparare il danno prima che diventi irreparabile” hanno spiegato al nostro giornale.

La perdita di acqua, segnalata lo scorso 9 agosto dall’associazione di quartiere tramite posta certificata, è in via del Fosso Scilicino all’altezza del civico 48. Sulla stessa strada, i residenti attendono ancora la costruzione di marciapiedi: una richiesta che l’associazione ha inserito nell’elenco da sottoporre ai candidati del sesto alle amministrative di ottobre affinché prendano un impegno concreto sul territorio.

Intanto, a Villaggio Prenestino restano in attesa della bonifica della casa cantoniera lungo la via Polense. La struttura, andata a fuoco ad agosto dello scorso anno, è stata oggetto di rimpallo di responsabilità tra Municipio e Città metropolitana - finendo all'avvocatura - e rimane di fatto ancora in un profondo stato di degrado con i rottami bruciati.