Torri: i cittadini scoprono una discarica di inerti tra Castelverde e Villaggio Prenestino

Via Cupello è una strada senza uscita che parte da via Fosso dell’Osa collocata tra i quartieri di Castelverde e Villaggio Prenestino, nelle periferia est di Roma. È in questa strada che nei giorni scorsi un gruppo di residenti ha scoperto una discarica di inerti: “Abbiamo effettuato un sopralluogo e poi denunciato l’accaduto” hanno spiegato dall’associazione di quartiere Villaggio Prenestino.

Nei giorni scorsi, in un’area di cantiere di via Luciano Conti, a circa cinque chilometri di distanza da via Cupello, è stata scoperta un’altra discarica di calcinacci interrati. In questo caso la polizia locale, smascherando gli illeciti, ha portato al sequestro di un’area di 14mila metri quadri, quattro persone sono state denunciate.

Gli attivisti dell’associazione di quartiere di Villaggio Prenestino, immediatamente dopo il sopralluogo con i Nogra, hanno inviato formale denuncia ai vigili urbani del sesto gruppo Torri e al nucleo ambiente decoro – NAD. “Con l’occasione abbiamo ricordato anche gli sversamenti di via Sepino, aspettiamo ancora interventi” hanno concluso dall’associazione.