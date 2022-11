Video | Cassonetti ribaltati e vecchi divani: la strada è diventata una discarica

Cassonetti stradali ribaltati, parapedonali divelti, cataste di rifiuti. Le immagini diffuse da Welcome to favelas mostrano le condizioni in cui si trova una strada di Villaggio Prenestino.

Il punto in cui il video, diventato virale sui social, è stato realizzato è a poche decine di metri dalla stazione carburanti Q8 di via del Fosso dell’Osa, la strada principale del quartiere situato nella periferia est della Capitale.

Lo spazio destinato ai cassonetti stradali, tutti ribaltati, è invaso dei rifiuti che contenevano. Ma anche di divani e materassi che erano evidentemente stati abbandonati sul marciapiede che divide la strada dal retrostante parcheggio. Una situazione di degrado, causato dal mancato ripristino degli arredi divelti e dei cassonetti capovolti, che contribuisce a rendere quel tratto di strada, nel municipio V, una sorta di discarica.