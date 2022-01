VIDEO | Contro il tmb di Rocca Cencia i cittadini non mollano: "Così bloccheremo il revamping"

Dalle parole ai fatti. Cittadini, associazioni e comitati di quartiere del versante est della città, riuniti sotto la sigla di Cau, non intendono mollare la battaglia contro l’ammodernamento dell’impianto Ama di trattamento dei rifiuti di Rocca Cencia.

“Quello che constatiamo dai fatti e che se da un lato il piano dei rifiuti della Regione Lazio indica il superamento di impianti come quello di Rocca Cencia, gli stessi uffici approvano investimenti e ampliamenti incomprensibili e contraddittori al piano stesso - leggono, durante la conferenza stampa convocata nel pomeriggio di martedì 18 gennaio, i cittadini -. Con la determina finale dello scorso 12 ottobre la Regione Lazio ha di fatto approvato il revamping del tmb di Rocca Cencia, un progetto di ampliamento per realizzare un ulteriore ecomostro nel nostro territorio, per cui si chiede la chiusura ormai da anni”.

Il ricorso al tar procede con l’obbiettivo di bloccare i lavori: “Illegittima la procedura di approvazione in sede di conferenza dei servizi - spiega l’avvocato Simone Arseni -, abbiamo chiesto quindi una sospensiva e attendiamo il pronunciamento del tribunale”. Accanto ai cittadini, il minisinsdaco Nicola Franco: “Abbiamo convocato un consiglio straordinario esterno, e non si faceva da 12 anni, proprio a ridosso del tmb - spiega Franco -. Siamo determinati ad andate avanti”.

Per portare avanti la battaglia legale è stata avviata una raccolta fondi che coinvolge tutti i territori limitrofi al tmb: “Un modo per risvegliare gli animi - sottolinea Simone Casaccia, presidente del comitato di quartiere di Castelverde -. Nulla è perduto, stiamo dimostrando che le persone che vivono qui sono determinate a non diventare la cittadella dei rifiuti di Roma”.