VIDEO | Al via il cantiere per le opere primarie del piano di zona di Castelverde

“Ho visto nascere questo quartiere e dopo 15 anni vorrei finalmente vederlo ultimato”. Giusy Rotunno, storica e combattente abitante del piano di zona Castelverede B4, apre la cerimonia organizzata per l’apertura dei cantieri stamattina, mercoledì 15 dicembre.

Insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessore regionale Massimiliano Valeriani, l’assessore capitolino all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, il presidente del VI municipio di Roma, Nicola Franco.

“Scusate il ritardo - dice Zingaretti rivolgendosi ai cittadini presenti -, ma da quando un anno e mezzo fa abbiamo preso in mano il dossier sui piani di zona non ci siamo mai fermati ed ora possiamo contare su un lavoro collaborativo anche del Comune di Roma. A gennaio verranno aperti altri tre cantieri in altrettanti piani di zona: Pian Saccoccia, Colle Fiorito e Torresina”.

Come spiega l'Assessore Valeriani, "con un investimento di dieci milioni di euro, verrà completo l'asse interquartiere che collegherà gli abitanti all'A24, marciapiedi, illuminaziomne e l'allccio in fogna dove ancora oggi manca".

Sul posto arriva anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Ringrazio il lavoro fatto dalla Regione e anche noi faremo la nostra parte avviando una nuova stagione collaborativa anche su questo tema - dice il primo cittadino -, cercando di stilare un programma partendo da quei quartieri che sono più sprovvisti di servizi”.