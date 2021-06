L'ascensore è rotto e i disabili si portano in braccio: la vergogna nelle case del Comune di Roma

Caricata in braccio e portata su per tre piani. Questo perché l’ascensore non funziona ormai da anni rendendo davvero complicata la vita per disabili e anziani.

Una situazione che si aggiunge ad un degrado senza fine per le 19 famiglie che vivono nelle case di edilizia popolare del patrimonio di Roma Capitale in via Ortona de Marsi, nel quartiere di Lunghezzina. Alloggi assegnati due decenni fa ma a cui manca addirittura l’asfalto sulla via principale.

“Sembra quasi che chi vive nelle case popolari debba rassegnarsi a farlo in queste condizioni - dice Maria Vittoria Molinari di Asia Usb -. Questa dell’ascensore è una cosa davvero grave e che accumuna, purtroppo, molti palazzi del Comune. Abbiamo fatto diverse segnalazioni ma senza ottenere ancora una risposta”.